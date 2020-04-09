Министра инфраструктуры предлагают уволить из-за дискриминации УПЦ

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обратился к предстоятелям Православной Церкви Украины Епифанию и Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшему Святославу с просьбой освящать пасхальные куличи, которые «Укрпочта» будет бесплатно доставлять украинцам для того, чтобы не нарушать режим карантина. Как выснили журналисты «Фразы», министр инфраструктуры проигнорировал прихожан наиболее многочисленной Украинской Православной Церкви.

Как сообщается на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь», такие действия министра являются прямым нарушением статьи 24 Конституции Украины, которой предусмотрено: «Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам».

«Своим циничным и волюнтаристским решением он установил, что деньги налогоплательщиков Украины должны тратиться на доставку куличей прихожанам ПЦУ и УГКЦ, а прихожане УПЦ этого недостойны. [...] Министр инфраструктуры Криклий своими действиями оскорбляет миллионы прихожан УПЦ, подвергает их жизнь и здоровье реальной опасности. За подобные действия он должен быть отправлен в отставку ради торжества справедливости, утверждения идей гражданского равенства и сохранения межконфессионального мира в Украине», — сказано в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что стало известно, как УПЦ будет освящать пасхальные куличи в Одессе.