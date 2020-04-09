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В Минздраве рассказали, как носить медицинские маски, чтоб от них был толк

В Минздраве рассказали, как носить медицинские маски, чтоб от них был толк

Министерство здравоохранения Украины объяснило, как нужно правильно носить защитную маску, чтобы избежать попадания на нее вирусов и инфекций. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на официальном канале ведомства в Telegram.

В частности, в МОЗ напомнили, что в связи с усилением карантинных мероприятий использование защитных масок в общественных местах является обязательным, «но использовать их нужно правильно». «Надевайте маску так, чтобы она плотно закрывала рот и нос. Перед этим обязательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Также не прикасайтесь к маске руками после того, как надели ее на лицо», — советуют в Минздраве.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала обновленные рекомендации по использованию медицинских масок, согласно которым маски можно не носить в местах, где нету больших скоплений людей и в хорошо проветриваемых помещениях.

В начале апреля ученые из Гонконгского университета провели исследование, результаты которого указали, что медицинские маски эффективно препятствуют распространению коронавируса и в капельном, и в аэрозольном виде.

Напомним, в марте 2020 года средние цены на медицинские маски в Украине в марте 2020 года выросли более чем в десять раз.

О трех способах сшить медицинскую маску своими руками можно узнать здесь.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, болезнь, здоровье, эпидемия, новости Украины, коронавирус, медицинская маска, антисептик

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