Кличко рассказал, что делать, если у вас на карантине отключили горячую воду

Городской голова Киева Виталий Кличко распорядился не отключать горячее водоснабжение с целью гидравлических испытаний на период карантина в городе. Как выяснили журналисты «Фразы», в это время техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не нужно выключать воду потребителям.

«Вода горячая должна быть, если у вас отсутствует — обращайтесь по телефону 15-51, будем исправлять эту ситуацию», — заявил Кличко на брифинге 9 апреля.

При этом, как сообщает LB.ua, он выступил с инициативой сокращения периода испытаний. Для этого столичные власти подготовили соответствующее к Кабинету министров.

Как сообщала «Фраза», 8 апреля 2020 года заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что на этой неделе в Киеве начнут отключать горячую воду. «Мы начинаем гидравлические испытания, будем тестировать оборудование, которое есть в наличии у „Киевтеплоэнерго“, и такая работа будет продолжаться», — заявил чиновник.