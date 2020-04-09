От трамвая до самолета: в Украине запустят «единый билет» на все виды транспорта

В обозримом будущем украинцы будут ездить на общественном транспорте, поездах и даже летать на самолетах по «единому билету». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что совместно с государственным предприятием «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» планируют запустить единый электронный билет SmartTicket.

Украинцам обещают, что по нему можно будет пользоваться всеми видами перевозок, включая общественный транспорт в городах, поезда и даже авиа на территории нашей страны.

Как писала «Фраза», предприимчивые киевляне начали продавать разрешения на проезд в общественном транспорте.

Ранее в Киеве из троллейбуса силой вытолкали старика без защитной маски.