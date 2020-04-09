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Синод Элладской Церкви призвал всех митрополитов перевести свою зарплату на борьбу с пандемией

Синод Элладской Церкви призвал всех митрополитов перевести свою зарплату на борьбу с пандемией

Священный Синод Элладской Православной Церкви призвал всех митрополитов перевести свою зарплату на борьбу с пандемией короноавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», главам митрополий предложено перевести деньги на специальный счет, открытый Центральной финансовой службой ЭПЦ.

Как сообщает «Благовест Инфо» со ссылкой на «Orthodox Times».

Сами члены постоянного синода еще на прошлом заседании этого органа заявили, что они передадут свою зарплату на поиски «наиболее эффективного средства противостоять пандемии».

К настоящему времени ЭПЦ пожертвовала на санитарные нужды 150 тысяч евро.

Первыми в Греции, кто передал свои зарплаты на борьбу с COVID-19, были архиереи Крита.

Ранее «Фраза» сообщала, что стало известно, как состоится церемония схождения Благодатного огня.

Тэги: общество, православие, новости православия, Элладская Церковь, коронавирус

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