Google посвятил свой сегодняшний дудл коммунальщикам

Google поблагодарил работников коммунальных служб, которые вовлечены в борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий дудл сегодня могут видеть жители большинства стран Европы, обеих Америк и Австралии с Новой Зеландией.

В анимационном дудле можно видеть сердечко, которое вылетает из буквы G и отправляется к букве E, которая оформлена в виде дворника.

Отметим, что этот дудл продолжает серию благодарностей в адрес «всех тех, кто находится на передовой». В первом из них пользователи поисковика могли увидеть анимацию, посвященную работникам здравоохранения и ученым, занимающимся разработкой вакцины против вируса.

Как сообщала «Фраза», 20 марта 2020 года Google посвятил свой очередной дудл венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу, который считается человеком, который научил мир мыть руки.

Напомним, 25 марта 2020 года стало известно, что компания Google выделила Министерству здравоохранения Украины грант в размере $550 тыс. на поддержку информационной кампании по противодействию распространению коронавируса.