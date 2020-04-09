Мэр Почаева сообщил, есть ли зараженные коронавирусом в Лавре

Среди братии Свято-Успенской Почаевской лавры и лаврского Свято-Духовского скита нет зараженных которонавирусом, всего в городе коронавирусом больны 23 человека. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ

Об этом рассказал городской голова Почаева Василий Бойко в интервью редактору Кременецкого районного радиовещания Зое Карпюк. Видеозапись интервью Карпюк выложила на своей странице в Facebook.

«Среди братии монастырей — Свято-Успенской Почаевской лавры и Свято-Духовского скита — также никаких симптомов не выявлено, других каких-то жалоб на данный момент не поступало», — отметил Василий Бойко.

Ранее «Фраза» сообщала, что стало известно, как УПЦ будет освящать пасхальные куличи в Одессе.