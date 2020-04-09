Жертвой коронавируса в Бразилии стал младенец

Жертвой коронавируса COVID-19 в Бразилии стал младенец. Как выяснили журналисты «Фразы», малыш прожил всего четыре дня.

По данным Минздрава страны, ребенок родился 3 апреля «недоношенным» лишь на тридцатой неделе беременности в городе Натал.

Отмечается, что малыш «был помещен в отделение интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью».

Врачи говорят «Пока неизвестно, заразился ли он коронавирусом после рождения».

Известно, что его мать «имеет такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет и ожирение». Женщина находтится в карантине.

Коронавирусом в Бразилии заболели около 16 тысяч человек, жертвами болезни стали восемь сотен людей.

Как писала «Фраза», коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья.

Ранее ученые рассказали, как коронавирус влияет на работу сердца.