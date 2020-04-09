Обложка прошлогоднего альбома Мадонны «Madame X» намекает на эпидемию коронавируса?

Одна из двух композиций (Future), которые исполняла на сцене Евровидения в 2019 году известная певица и каббалистка Мадонна, входит в ее новый альбом «Madame X». А на обратной стороне альбома, как пишет телеграм-канал «Адекватный конспиролог», изображена пишущая машинка марки Corona.

Кроме того, как сообщает канал, на одном из тизеров нового альбома Мадонна изображена играющей на баяне с грифом «С» (итальянский строй), что также намекает на слово coronavirus.

Не менее интересна вторая композиция, которую исполнила Мадонна на недавнем Евровидении: Like a Prayer (Будто молитва). Как и «Future» песня имеет явный антихристианский подтекст. Достаточно посмотреть клип на Like a Prayer, что бы все понять. К примеру, в видео показано, как Мадонна в церкви целует чернокожего «Иисуса».

Похожие темы (каббала и антихристианство) прослеживаются в клипе на песню Dark Ballet, которая также вошла в, упомянутый выше новый альбом «Madame X».

Релиз альбома «Madame X» состоялся 14 июня 2019 года.

Как сообщалось ранее, в выступлении американской певицы Мадонны, которая в мае 2019 года закрывала песенный конкурс «Евровидение» в Тель-Авиве (Израиль), присутствовала явная «коронавирусная» и масонская символика.

Напомним также, что стало известно, что будет если прочитать слово coronavirus наоборот и при чем здесь число 666.