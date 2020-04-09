В правила футбола внесли важные изменения: игру рукой и офсайд теперь будут определять иначе

В правила футбола внесли существенные изменения. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это Международный совет футбольных ассоциаций.

Данные «новшества» касаются двух моментов – игры рукой и определения положения вне игры.

Сообщается, что игру рукой будут определять «по линии подмышки». Также было решено, что «случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением правил, только если это происходит непосредственно перед взятием ворот или голевым моментом».

Что касается офсайда, что решили следующее: «если обороняющийся футболист играет рукой умышленно, то у атакующего игрока положение вне игры фиксироваться не будет».

Кроме этого, было принято уточнение по поводу VAR: ассистенты продолжат сообщать главному судье свои решения, но за арбитром остается право «решающего голоса» по спорным моментам.

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