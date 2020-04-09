Названы главные актеры-злодеи в истории мирового кино

Портал guarantorloans.com составил список главных актеров-злодеев в истории мирового кино. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в рейтинге пять сотен актеров.

Главным плохишом в истории кинематографа стал Роберт де Ниро («Крестный отец», «Схватка», «Джеки Браун», «Славные парни») – на его счету девятнадцать «негативных» ролей.

Немного отстал Петер Стормаре («Фарго», «Большом Лебовски») – у него семнадцать «плохих ролей».

Тройку замкнул Рон Перлман («Обреченность», «Люди в черном») – у него шестнадцать ролей злодеев.

Также в десятку попали такие актеры: Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

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