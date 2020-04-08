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В Италии вновь растет число заражений коронавирусом, но зато снижается смертность

В Италии вновь растет число заражений коронавирусом, но зато снижается смертность

В Италии зафиксировано увеличение случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако отмечается снижение «суточного» количества смертей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге рассказал глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает РИА «Новости», чиновник, в частности, сообщил, что за прошедшие сутки ‒ 7 апреля ‒ в стране было зарегистрировано 1 195 случаев инфицирования, в то время как днем ранее таких случаев было всего 880.

По словам Боррелли, общее число людей, проходящих лечение теперь составляет 95 262 человека.

В свою очередь, 7 апреля в Италии зарегистрировано 552 смерти от коронавирусной инфекции, хотя накануне фатальных исходов было 604.

При этом сразу 2 099 итальянцев смогли побороть «китайскую» заразу и выписаться из больниц. Всего таких людей теперь насчитывается 26 491.

«За последние 10 дней число выздоровевших выросло на 50%», ‒ отметил Анджело Боррелли, добавив, что количество пациентов палат интенсивной терапии снижается уже пятый день подряд.

Как писала «Фраза», в Италии с помощью тотального карантина таки удалось переломить ситуацию с коронавирусом.

Ранее в Италии несколько снизилась аномальная смертность от коронавируса.

Также сообщалось, что в Италии могут вспыхнуть голодные бунты из-за тотального карантина.

Тэги: Евросоюз, жертвы, общество, медицина, Европа, инфекция, эпидемия, мир, смерть, Италия, смертность, лечение, пациент, заражение, коронавирус, COVID-19

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