Ученые рассказали, как коронавирус влияет на работу сердца

Коронавирус COVID-19 способен негативным образом влиять на работу сердца. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вывод сделали ученые из Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США).

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress, так, проанализировав истории болезни «тяжелых» пациентов, исследователи обнаружили, что у большинства из них отмечалось снижение сердечной функции.

При этом у части больных эти изменения являлись следствием воспалительной реакции, а у других происходили непосредственно из-за возникновения очага COVID-19 в сердечной мышце.

По словам ученых, у зараженных COVID-19 возникают по меньшей мере две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых во время лечения.

Тем не менее, отмечают исследователи, пациентам с COVID-19 все же следует продолжать применять лекарства, назначенные лечащим врачом, поскольку выводы об их негативном воздействии на работу сердца пока что являются предварительными и требуют более глубокого исследования.

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