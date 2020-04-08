Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 8 апреля 2020

По состоянию на 19-00 8 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 450 343. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 83 568 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 308 617 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 399 979 (смертей ‒ 12 912), Испании ‒ 146 690 (14 555), Италии ‒ 135 586 (17 127), Франции ‒ 110 070 (10 343), Германии ‒ 109 329 (2 096), Китае ‒ 82 809 (3 337), Иране ‒ 64 586 (3 993), Великобритании ‒ 55 957 (6 171), Турции ‒ 34 109 (725), Бельгии ‒ 23 403 (2 240), Швейцарии ‒ 22 789 (858), Нидерландах ‒ 20 678 (2 255), Канаде ‒ 17 897 (381), Бразилии ‒ 14 152 (699), Португалии ‒ 13 141 (380), Австрии ‒ 12 881 (273) и Южной Корее ‒ 10 384 (200).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 1 668 инфицированных. К сожалению, 52 из них скончались. При этом 35 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в США установлен жуткий рекорд смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что в Италии с помощью тотального карантина удалось переломить ситуацию с коронавирусом.

В свою очередь, в аннексированном Крыму растет число заболевших коронавирусной инфекцией.