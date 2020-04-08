Главные новости за 8 апреля 2020 года

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Коронавирус в аннексированном Крыму: число заболевших растет, улицы городов патрулирует Росгвардия. В аннексированном Россией Крыму растет число людей, заболевших коронавирусом COVID-19. По данным т.н. «главы» полуострова Сергея Аксенова, заболел еще один мужчина.

В Минздраве рассказали, как правильно хоронить людей в период карантина. Министерство здравоохранения рекомендует во время эпидемии проводить погребальные обряды с участием не более 10 человек. Об этом ведомство сообщило на канале Коронавирус_инфо в Telegram.

Киевлян предупредили о масштабном отключении горячей воды. В Киеве грядет отключение горячей воды. По словам столичной мэрии, оно является «плановым».

Жители Земли насладились Суперлуной: впечатляющее видео. Жители всей планеты наслаждались природным явлением, известным как Суперлуна или розовая Луна. Над Украиной она взошла в 5-39 утра.

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