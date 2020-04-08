Более 20 миллионов налога на недвижимое имущество поступило в местную казну Донетчины

За первый квартал 2020 года местные бюджеты Донецкой области получили 20,3 миллиона гривен налога на недвижимое имущество, что на 0,6 млн. превышает поступления за период первых трех месяцев прошлого года. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области, пишет «Остров»

Как сообщается, почти 80% от всех перечислений указанного налога в бюджеты принадлежит собственникам имущества — юридическим лицам, которые в первом квартале 2020 года уже оплатили 16,2 миллиона гривен.

Владельцы недвижимости — физические лица перечислили налога на недвижимое имущество почти на 30 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года, заплатив 4,1 миллиона гривен.

Напомним, что плательщики — юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают в соответствующие государственные налоговые инспекции по местонахождению объекта/объектов налогообложения декларацию с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина, чтобы откорректировать свои налоговые обязательства по данному налогу в соответствии с Законом Украины № 533 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения корона вирусной болезни (COVID −19)» (далее — Закон № 533), плательщики юридические лица имеют право подать уточняющую налоговую декларацию, в которой будет возможно отразить изменения налогового обязательства за соответствующие месяцы.

«Что касается физических лиц, то в 2020 году контролирующие органы начисляют им налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по 2019 налоговый (отчетный) год, то есть, освобождение от налогообложения, предусмотренные Законом № 533, будут учтены при начислении контролирующими органами этого налога в 2021 году по 2020 налоговый (отчетный) год»- отметила Ирина Долозина.