Генпрокурор инициировала в отношении Порошенко расследование по четырем статьям Уголовного Кодекса

Генеральный прокурор Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного Суда в 2017 и 2019 гг. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

В частности, как сообщается, расследование инициировала группа работников Верховного Суда Украины. В своем заявлении они утверждают, что указы № 357/2017 и № 195/2019, подписанные президентом Порошенко не соответствуют нормам Конституции Украины и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Работники ВСУ также указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату.

Производство начато по статьям злоупотреблении властью, вмешательстве в деятельность судебных органов, невыполнении судебного решения и действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса Генерального прокурора.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2019 года Государственное бюро расследований сообщило о 13 досудебных расследованиях в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

В декабре к ним добавилось дело по факту возможного совершения государственной измены при подписании Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в феврале 2015 года.

Напомним, 20 мая 2019 года бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направилв Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая СМИ сообщили, что сотрудники САП планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго».