Полтора десятка жителей Днепропетровщины и Западной Украины сбежали из обсервации в Херсоне

15 человек сбежали из центра обсервации в Каланчацком районе после возвращения из оккупированного Крыма. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает полиция Херсонской области на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, через пункт въезда-выезда «Каланчак» из временно оккупированной территории АР Крым в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медицинского обследования 17 из них, в том числе двое детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр.

При этом они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать правила самоизоляции. Большинство бежавших из западной Украины и из Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой.

Правоохранители передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства этих лиц, чтобы в полиции смогли контролировать выполнение ими условий самоизоляции там.

В отношении 15 нарушителей режима обсервации составили административные протоколы по статье о нарушении правил карантина людей. Всем им грозит штраф в 17 тыс. гривен.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2020 года в Харьковской области условия 14-дневной самоизоляции нарушили 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы. Четверо из них контактировали с больным COVID-19.

Впоследствии всех их нашли.