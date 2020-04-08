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Запорожский митрополит УПЦ сказал, что Бог призывает нас быть бдительными и осторожными

Запорожский митрополит УПЦ сказал, что Бог призывает нас быть бдительными и осторожными

Все происходящее сегодня нужно воспринимать как подвиг, к которому призывает нас Господь. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии.

«Сегодня большинство из нас может только молитвенно пребывать в храме, оставшись в силу известных обстоятельств у себя дома. Я не могу слышать и видеть вас, но я могу чувствовать как дорого вам каждое мгновением литургического общения. И не стоит роптать, что нет вас сегодня в храме. Не будем лицемерить перед Богом, не будем забывать того, что сказал Архангел Гавриил, обращаясь к Деве Марии. Он сказал Ей: „Не бойся...!“ Эти слова в полной мере сегодня относятся и к каждому из нас. Не бойтесь тех и того, что может убить ваше теле, а бойтесь тех и то, что может убить вашу душу. А нашу душу убивают наши грехи», — сказал митрополит Лука.

Архиерей отметил, что человек выступает против воли Божией.

«Не только Богу не хочет подчиняться человек, он также не хочет подчиняться и существующим распоряжениям, направленным на сохранение нашего здоровья, а может быть, и жизни. А ведь еще Христос говорил о необходимости отдавать кесарево кесарю, а Божие Богу. Да, мы видим, что смертность невысокая, но кто хочет оказаться в этом малом проценте смертности? Кто хочет смерти себе и своим близким? А ведь, если разобраться, то не подчиняясь, мы тем самым выступаем против воли Божьей. Бог дал нам здоровье, мы обязаны хранить этот дар. Через власти Бог призывает нас быть бдительными и осторожными. Пренебрегая защитными мерами, мы можем стать источниками инфекции. А что потом? Человек может и не желать этого, но он потенциально становиться угрозой для всего общества. И что тогда? Вспышка заболеваемости, паника и анархия? Такая беспечность может привести к гибели людей, поэтому зараженный человек становится невольным убийцей», — сказал иерарх УПЦ.

Владыка Лука призвал исполнять рекомендации медиков.

«Мы должны надеяться на Бога, но сами при этом не должны плошать. Сказано носить маски, значит, нужно носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. Да, хочется быть в храме, невозможно представить нас без храма. А как же наши священномученики, им ведь тоже было тяжело? [...] Литургии совершаются в наших храмах и пока они совершаются, будет стоять наш мир. Священники имеют на это право.
Давайте будем верны Богу и возьмем на себя подвиг затвора. Да, этот затвор вынужденный, который требует немалых усилий над собой, требует перешагнуть через собственное нежелание подчиняться. Но это нужно сделать. К этому призывает Матерь-Церковь. И не думайте, что этими призывами вас отталкивают от Бога. Вы всегда можете позвонить священнику и записаться на исповедь и причастие», — сообщил он.

Архиерей отметил, что верующие должны молиться дома.

«Те, кому за 60 лет, не забывайте, что вы самая уязвимая категория. Не стоит думать, что жизнь прожита, и тем самым приближать смерть, чтобы скорее встретиться с Богом. Это называется по-другому. Это называется самоубийством. А вы знаете, как Церковь относится к самоубийцам.
Мы все хотим встретить Пасху радостно, встретить ее не только в этом году, но и в последующие. Все, что сегодня происходит, не может никого оставить равнодушным, это наша общая боль. Приближается Страстная Седмица, которую мы должны пройти с кротостью и смирением, с великой радостью и благоговением к Богу за то, что Он нас испытывает. Давайте же будем воспринимать все происходящее как подвиг, к которому призывает нас Господь. Мне больно видеть наши храмы пустыми, но я точно знаю, что где бы мы ни находились, что бы мы ни делами, пока мы вместе едиными устами и единым сердцем возносим молитву — священники у Престола Божьего, а каждый из нас дома, — мы прославляем Господа. А Он за это всегда даст нам новую возможность испытать радость общения с Ним здесь на земле. И пусть каждая благая весть, услышанная нами, будет восприниматься нами для нашего же блага и всем нам во спасение», — подытожил митрополит Лука.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ сказал, что храмы готовы оказывать помощь и поддержку каждому, кому она необходима.

Тэги: Запорожье, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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