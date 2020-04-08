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В Минздраве рассказали, как правильно хоронить людей в период карантина

В Минздраве рассказали, как правильно хоронить людей в период карантина

Министерство здравоохранения рекомендует во время эпидемии проводить погребальные обряды с участием не более 10 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом ведомство сообщило на канале Коронавирус_инфо в Telegram.

В частности, как сообщается, в связи с ростом количества летальных исходов от коронавирусного заболевания COVID-19, министерство рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении похорон:

— не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

— не более 1 человека на 10 квадратных метров;

— безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

— запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

— захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

— органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Как сообщала «Фраза», во Львовской области владелец одной из ритуальных компаний провез по улицам Трускавца, Стебника и Дрогобыча гроб, призывая таким образом местных жителей соблюдать меры карантина в условиях пандемии коронавируса.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, болезнь, здоровье, эпидемия, похороны, новости Украины, коронавирус

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