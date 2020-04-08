В НБУ наглядно показали, как не попасть на крючок к мошенникам в период карантина

Национальный банк Украины предупредил украинцев о непрекращающихся попытках мошенников обмануть украинцев на фоне усиливающего карантина. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на официальной странице регулятора в Facebook.

В частности, как сообщается, аферисты массово рассылают СМС- сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию. При этом содержание сообщений может отличаться, но цель у них одна — получить персональные сведения о гражданах и их банковских картах.

В этой связи в НБУ призывают граждан не отвечать на такие сообщения, не перезванивать, не переходить по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях, ни в коем случае не разглашать никому свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC.

В Нацбанке подчеркнули, что при начислении любых пенсионных, социальных и других выплат банки не звонят клиентам, не пишут им смски, не спрашивают номер карты и другие персональные данные.

Как сообщала «Фраза», в конце марта НБУ сообщил, что мошенники рассылают украинцам сообщения о якобы начислении помощи по случаю карантина в размере 1000 гривен.

А в Волынской области мошенники предложили услуги по якобы дезинфекции помещений.

О том, как противостоять «карантинным мошенникам», читайте здесь.