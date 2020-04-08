ГСЧС предупреждает: Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об угрожающих масштабах пожаров в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

В частности, как сообщается, за последние сутки зафиксирован 541 случай возгораний на 703 га открытых территорий и естественных экосистем. Количество же возгораний с начала года перевалило за 15 тыс.. Огнем уничтожено почти 18 тыс. га экосистем.

«Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна», — заключили в ГСЧС, призвав граждан не провоцировать пожары.

Как сообщала «Фраза», в конце прошлой неделе пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения. За ним последовал еще один. При этом полиция полиция Киевской области задержала поджигателя. Им оказался 27-летний житель села Раговка Полесского района. Он рассказал правоохранителям, что «для забавы поджег мусор и траву в трех местах», после чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.

Вот уже несколько дней горит лес и в Житомирской области.

8 апреля 2020 года во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка. В качестве причины пожара наиболее вероятно указывается жжение сухой травы.