Коронавирус вынудил власти одной из стран Азии отменить Новый год

Коронавирус COVID-19 оставил жителей Камбоджи без Нового года. Как выяснили журналисты «Фразы», отменить праздник решили власти страны.

Кхмерский Новый год должен был праздноваться 13-16 апреля.

Министерство труда и профессионально-технической подготовки сообщило, что «празднование переносятся».

При этом людям обещают «компенсировать пять дней в году, которые объявят выходными», но уже по окончании пандемии.

Жителей страны призывают праздновать дома с семьей, а также запрещают встречаться в общественных местах и посещать пагоды.

В Камбодже зафиксировано 117 случаев заражения, уже 63 человека удалось вылечить.

Как писала «Фраза», основатель Twitter отдал на борьбу с коронавирусом 28% своего состояния.

Сообщалось, как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья.