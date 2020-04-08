Коронавирус вынудил власти одной из стран Азии отменить Новый год

Коронавирус COVID-19 оставил жителей Камбоджи без Нового года. Как выяснили журналисты «Фразы», отменить праздник решили власти страны.
Кхмерский Новый год должен был праздноваться 13-16 апреля.
Министерство труда и профессионально-технической подготовки сообщило, что «празднование переносятся».
При этом людям обещают «компенсировать пять дней в году, которые объявят выходными», но уже по окончании пандемии.
Жителей страны призывают праздновать дома с семьей, а также запрещают встречаться в общественных местах и посещать пагоды.
В Камбодже зафиксировано 117 случаев заражения, уже 63 человека удалось вылечить.
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