Киевлян предупредили о масштабном отключении горячей воды

В Киеве грядет отключение горячей воды. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам столичной мэрии, оно является «плановым».

Отметим, что горячую воду будут отключать во время карантина в связи с коронавирусом COVID-19, когда киевлян призывают сидеть дома и всячески соблюдать гигиену.

Как заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, горячую воду в городе начнут отключать уже с четверга, 9 апреля.

Чиновник заявил: «Мы начинаем гидравлические испытания, будем тестировать оборудование, которое есть в наличии у «Киевтеплоэнерго», и такая работа будет продолжаться».

Также он уточнил, что мэрия «разрабатывает предложения, чтобы уменьшить время, когда в дома не поступает горячая вода».

Представитель КГГА добавил: «Мы будем обращаться к правительству для внесения изменений в профильное законодательство».

Как писала «Фраза», Кличко рассказал, что будут делать с трупами киевлян, погибших от коронавируса.

Ранее киевлян «обрадовали» новым платежом за услуги ЖКХ.