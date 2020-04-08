Митрополит Иларион напомнил верующим об опасности «заразиться вирусом» зависимости от соцсетей

Во время карантина важно не «заразиться вирусом» зависимости от социальных сетей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир».

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Я надеюсь, что карантин не будет длиться так долго, что это все-таки временное положение и когда угроза минует, все смогут вернуться к нормальной жизни. Опасность заразиться вирусом зависимости от социальных сетей существует для каждого человека всегда и в любое время. Без всякого коронавируса, без всякой изоляции и социального дистанцирования мы видим, как некоторые молодые люди с головой погружаются в этот виртуальный мир и забывают о мире реальном — это серьезная проблема, с которой сталкиваются сейчас молодые люди. Можно наблюдать такую картину: где-то в кафе или в парке собираются несколько молодых людей, и они общаются не друг с другом, а каждый общается с кем-то другим, уткнувшись в свой мобильный телефон. Та реальность, в которой они живут, становится для них некой параллельной реальностью, все их интересы там — в мобильном телефоне и в том общении, которое они там для себя находят», — сказал архиерей.

Митрополит Иларион объяснил, что «это проблема, потому что через интернет человек никогда не может полностью раскрыться, он всегда может за что-то спрятаться, может выдавать себя не за то, чем он на самом деле является. И сколько разочарований связано с тем, что люди знакомятся через интернет, а потом, когда встречаются в реальной жизни, оказывается, что все совсем по-другому».

Ранее «Фраза» сообщала, что духовник Киевских духовных школ рассказал, что защищая себя от вируса, нужно думать, как перестать грешить.