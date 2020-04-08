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Духовник Киевских духовных школ рассказал, что защищая себя от вируса, нужно думать, как перестать грешить

Духовник Киевских духовных школ рассказал, что защищая себя от вируса, нужно думать, как перестать грешить

Пока мы думаем лишь о теле, как защитить себя от вируса, и мало кто думает, как с нынешнего дня перестать грешить. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ.

Об этом он сказал в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Если каждый из нас беспристрастно посмотрит на себя, на свою жизнь, то увидит, что он если не болен телом, то болен душой, ибо постоянно завидует, гневается, осуждает, раздражается, услаждается блудными ощущениями, врет, лукавит, унывает и т. д. Может ли такой человек по-настоящему радоваться и быть счастливым? Если ныне кто-то не может обходиться без алкоголя, сигарет, наркотиков и ради власти и денег готов обмануть, подставить, пойти на преступление, то можно ли назвать такого человека по-настоящему свободным? Если постоянно прогневляем Бога своими грехами, в которых сто раз уже каялись, то можем ли мы испытывать счастье?», — спрашивает священнослужитель.

Он напомнил, что в течение Великого поста Церковь призывает к покаянию.

«Кто-то говорит, что вот, я был на исповеди, но никакого результата нет, повторяются одни и те же грехи. Но исповедью лишь полагается начало покаянию. Во время исповеди мы лишь осознаем грехи и просим Господа о помощи на их преодоление. А сам процесс покаяния происходит, когда мы с Божией помощью начинаем менять свою обыденную жизнь, правильно расставлять в ней приоритеты. Если, например, мы хотим победить гнев, но очень любим смотреть боевики, то разве мы справимся со своей страстью? Если мы хотим победить чревоугодие и похоть, но постоянно услаждаем себя разными яствами и нецеломудренными картинами, то разве будет какой-то результат? Кто хочет победить гордыню, разве будет иметь успех, если он непрерывно хвалится своими достижениями? Кто всегда ленится, разве сможет победить уныние?

Покаяние — это перемена мышления и всей жизни человека. Но из-за маловерия у многих не хватает решимости начать новую жизнь. Мы постоянно себя оправдываем, откладываем все на потом. Вот почему у многих нет никакого результата от многократного исповедания грехов», — объяснил архимандрит Маркелл.

Он напомнил о подвиге покаяния преподобной Марии Египетской.

«В отличие от нас преподобная Мария Египетская, как только увидела все безобразие своего греха, так, что даже в храм не смогла зайти, тут же оставила свою прежнюю жизнь и начала новую в условиях суровой пустыни.

У каждого из нас тоже есть шанс. Для этого не обязательно уходить в монастырь или куда-то в пустыню. Главное — положить начало, хотя бы с малого», — сказал он.

Архимандрит отметил, что важно не только слушать Слова Евангелия, но и исполнять их.

«К сожалению, сейчас во время пандемии и те, кто выступает за жёсткие карантинные меры, и те, кто против них, тоже борются лишь за форму и совсем опускают из виду содержание. Но Христос спасает лишь тех, кто чувствует, что погибает, и искренне кается, то есть старается не только соблюдать или не соблюдать карантин, а с Божьей помощью старается кардинально поменять свою жизнь.

Преподобной Марии Египетской это удалось. Если мы приложим хотя бы небольшое усилие, то и у нас получится. Однако пока мы думаем лишь о теле, как защитить себя от вируса, и мало кто думает, как с нынешнего дня перестать грешить: гневаться, сквернословить, завидовать, раздражаться, обманывать, лукавить, блудить, безмерно услаждаться снедями, красивыми одеждами, мечтать о дорогих машинах, домах и так далее. Мало кто хочет воспринимать слова о покаянии, ибо считает себя лучшим, успешным, образованным. Когда же мы будем не только слышать Слова Евангелия, но исполнять их, тогда, как дым или туман при свете Солнца Правды Христа, исчезнут все наши болезни и проблемы. А если что-то и будет нас волновать, так это то, как с помощью неблагоприятных условий больше послужить Богу и ближним», — подытожил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что наместник Святогорской лавры напомнил, что Христос говорил ученикам «не бойтесь».

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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