Опальная депутат Скороход повторно заразилась коронавирусом, вместе с 2-месячным сыном

У народного депутата Украины Анны Скороход диагностировано повторное заражение коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она написала на своем канале в Telegram, описывая историю своей болезни по дням.

По ее словам, на 12-й день карантина несмотря на хорошее самочувствие тест на коронавирус дал положительный результат. Ей пришлось лечь в инфекционную больницу, так как ее двухмесячный сын, у которого также диагностировали COVID-19, почувствовал себя очень плохо.

В итоге на 15-й день карантина ухудшилось состояние и самой Скороход: у нее снова поднялась температура, начались ломота, головная боль и слабость.

Как сообщала «Фраза», 28 марта 2020 года стало известно о том, что внефракционный народный депутат Анна Скороход заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. «Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов», — написала она, комментируя свое состояние.

По данным народного депутата от «Слуги народа» Александра Качуры, она могла заразить еще семерых парламентариев.

Напомним, 31 октября 2019 года Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной Рады после того, как парламентарии отказались рассматривать ее поправки в закон о Газово-транспортной системе.

14 ноября она заявила, что ее муж подвергся репрессиям со стороны власти за то, что она позволяет себе выступать против линии партии и голосовать по своему усмотрению. В ответ глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия обвинил ее в коррупционных связях и попытках вместе с мужем подкупить народных депутатов.

На следующий день ее исключили из фракции «Слуги народа» «за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию». В ответ она рассказала, что в парламенте депутатам выплачивают неофициальные зарплаты в конвертах.