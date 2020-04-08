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Коронавирус в Украине: данные на утро 8 апреля 2020

Коронавирус в Украине: данные на утро 8 апреля 2020

В Украине растет число людей, заболевших коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на утро среды, 8 апреля, приводит Минздрав.

Всего в нашей стране зафиксировали 1 668 случаев заражения. За последние сутки подтвердили еще 206 случаев коронавируса.

Всего болезнь забрала жизни 52 украинцев (29 женщин и 23 мужчины): за сутки умерли еще семь пациентов.

Удалось вылечить 35 человек.

Минздрав уточняет, что среди умерших от коронавируса «процент людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%».

Среди заболевших – 124 ребенка. Отмечается, что «лица в возрасте от тридцати лет составляют 81% от всех больных».

Сообщается, что за прошлые сутки «областными лабораторными центрами и вирусологической референс-лабораторией Центра исследовано 1945 образцов».

Больше всего заболевших коронавирусом в Черновицкой области – 273 человек, шестеро из них скончались.  

В Киеве заразились 256 человек. Также в столице жертвами болезни стали пять человек. Еще 120 человек заболели, пятеро из которых скончались, в Киевской области.

Ситуация в остальных областях выглядит следующим образом: Винницкая область – 89 больных, Волынская область – 36 больных (две смерти), Днепропетровская область – 41 больной, Донецкая область – одиннадцать больных (одна смерть), Житомирская область – 21 больной (две смерти), Закарпатская область – 43 больных (две смерти), Запорожская область – 45 больных, Ивано-Франковская область – 198 больных (тринадцать смертей), Кировоградская область – 57 больных (одна смерть), Львовская область – 36 больных (одна смерть), Луганская область – три больных, Одесская область – 32 больных, Полтавская область – 17 больных, Ровенская область - 44 больных (шесть смертей), Сумская область – 56 больных (две смерти), Тернопольская область – 168 больных (три смерти), Харьковская область – пять больных, Херсонская область – 15 больных (одна смерть), Хмельницкая область – 15 больных, Черкасская область – 80 случаев (одна смерть) и Черниговская область –  семь больных (одна смерть).

Николаевская область остается единственным регионом Украины, куда официально не добрался коронавирус.

Как писала «Фраза», ученые наконец-то выяснили, спасает ли медицинская маска от коронавируса.

Ранее в ВОЗ рассказали о глобальной проблеме, которая мешает бороться с коронавирусом.

Тэги: общество, здоровье, Минздрав, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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