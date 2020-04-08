В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения произошел новый пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь вспыхнул возле села Грезля в Денисовецком лесничестве.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что очередной пожар вспыхнул накануне, 7 апреля: тут горели кустарники и трава.

На утро среды, 8 апреля, на месте ЧП, по данным спасателей, «продолжается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами».

Также в сообщении сказано: «На месте пожара, который возник 4 апреля на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения, открытого огня нет, наблюдается тление отдельными ячейками».

Отмечается, что для тушения пожаров в Чернобыльской зоне за последние дни привлекли 253 спасателей и 68 единиц техники. Лишь за прошлые сутки авиация ГСЧС совершила 81 сброс воды (288 тонн).

Как писала «Фраза», полиция Киевской области уже задержала поджигателя леса в Чернобыльской зоне: это 27-летний житель села Раговка Полесского района. Он рассказал правоохранителям, что «для забавы поджег мусор и траву в трех местах», после чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.