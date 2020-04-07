В Италии с помощью тотального карантина таки удалось переломить ситуацию с коронавирусом

Сверхжесткие противоэпидемические меры, предпринятые правительством Италии, начали приносить свои плоды. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает РИА «Новости», чиновник, в частности отметил, что за прошедшие сутки ‒ 6 апреля ‒ в Италии было зарегистрировано всего 880 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

«Это самый низкий рост с 10 марта», ‒ подчеркнул Анджело Боррелли, добавив, что общее число проходящих лечение теперь составляет 94067 человек.

Он также сообщил, что за сутки от «китайской» заразы скончались 604 человека, что меньше, чем сутками ранее (636).

Всего же от COVID-19 скончались 17 127 итальянцев.

В свою очередь, количество выздоровевших возросло на 1 555 человек и теперь составляет 24 392.

«Это второй результат за все время», ‒ констатировал Боррелли, добавив также, что число пациентов палат интенсивной терапии снижается уже четвертый день подряд.

«Снижается нагрузка на больницы», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», в Италии несколько снизилась аномальная смертность от коронавируса.

Также сообщалось, что в Италии могут вспыхнуть голодные бунты из-за тотального карантина.