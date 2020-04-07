Киевлян «обрадовали» новым платежом за услуги ЖКХ

В мартовских счетах за услуги ЖКХ в Киеве появится графа о начислениях за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горяечй воды. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго».
Как сообщается на сайте компании, размер данного взноса, взимание которого предусмотрено Законом Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», будет зависеть от:
‒ типа общедомового счетчика;
‒ затрат на его обслуживание (пломбировку/разпломбировку, периодическую поверку, ремонт);
‒ количества квартир в доме.
Предполагается, что средний размер взноса составит около 30 гривен в квартал. В свою очередь, стоимость услуги по обслуживанию общедомовых счетчиков будет удалена из тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение.
Как писала «Фраза», в Украине грядет очередной рост тарифов.
Ранее в «Киевтеплоэнерго» объяснили, почему не могут снизить тарифы на централизованное отопление.