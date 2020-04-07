Украина решила отправить гуманитарную помощь в страну, осудившую украинского бойца на 24 года

Украина предоставит гуманитарную помощь Итальянской Республике для содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие распространения коронавирусной болезни COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабинета министров Украины.

В соответствии с ним Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предписано обеспечить отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи. Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям согласовать с соответствующими органами Итальянской Республики вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи.

Государственной таможенной службе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление, а Администрации Государственной пограничной службы — первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.

Отметим, что соответствующее решение принято во исполнение указа президента Украины от 3 апреля. При этом ни в постановлении правительства, ни в указе не значится, в чем заключается эта гуманитарная помощь.

Как сообщала «Фраза», 30 июня 2017 года полиция Италии арестовала заместителя командира взвода одного из батальонов Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы.