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Патриарх Кирилл призвал задуматься о духовных причинах эпидемии коронавируса и сделать выводы

Патриарх Кирилл призвал задуматься о духовных причинах эпидемии коронавируса и сделать выводы

Каждый должен задуматься о духовных причинах эпидемии коронавируса и сделать выводы, чтобы случившееся обернулось пользой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Всемирно распространяется страшная инфекция, эта глобальная напасть — таких в истории не было. Самые страшные эпидемии поражали народы, страны, иногда даже целые континенты — сегодня практически таких мест нет, потому что мы перед лицом глобальной инфекции. Мы должны все очень серьезно задуматься, что означает эта вселенская напасть, что означает эта болезнь, от которой нигде нельзя укрыться», — сказал Патриарх.

По словам Предстоятеля РПЦ, Бог посылает болезни в наказание или исправление, а иногда одно связано с другим, и «очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужил всем нам во исправление».

«Мы живем в эпоху перемен, это и есть кризис, но от нас будет зависеть, это перемена к лучшему или к худшему. И для того, чтобы перемена стала к лучшему, мы должны вспомнить о том, что человек Богом создан, и в центре жизни человека должен быть Бог с его законом — праведным, непогрешимым, законом, исполнение которого приводит человека к подлинному счастью, не только в его личной, сокрытой от других жизни, но к построению общественных отношений, отношений между человеком и природой, отношений человека и космоса. Если в центре Бог, то ничто не дает право человеку разрушать окружающий его мир, следствием которого являются катаклизмы, эпидемии, личное и общественное несчастье», — рассказал Патриарх.

Он пожелал, чтобы люди восприняли этот кризис как «лучшее время перемен, которые должны стать переменой к лучшему. Ну, а если не воспользуемся этой возможностью, еще и еще раз наступим на грабли, как говорит наша пословица».

Глава Русской Православной Церкви призвал молиться, чтобы Бог простил наши грехи, «поддержал весь род человеческий в это тяжелое время, дал возможность увидеть и понять пути Его промысла», и пожелал всем выйти из этого испытания «совсем другими — с сильной верой и с ясным пониманием того, что Бог и есть Господь истории».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви разработаны правила для священников, которые посещают людей, больных коронавирусом.

Тэги: общество, православие, Патриарх Кирилл, РПЦ, новости православия, коронавирус

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