Американский сенатор обвинил главу ВОЗ в потворстве китайским коммунистам из-за коронавируса

Американский сенатор Тед Круз обвинил Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса в потворстве Китаю относительно распространения коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На протяжении всей пандемии коронавируса ВОЗ последовательно подчиняется воле Коммунистической партии Китая», — написал политик, добавив, что сама КПК в сложившихся обстоятельствах утратила доверие.

Отметим, что таким образом он отреагировал на публикацию в Fox News, в которой утверждается, что одной из целей ВОЗ было преуменьшение ответственности правящей партии Китая за пандемию коронавируса SARS-CoV-2. В ней в частности приводится твит сенатора от Аризоны Марты Максалли, которая обвинила директора ВОЗ в обмане мира в пользу Китая: «Доктор Тедрос обманул мир. В какой-то момент он даже похвалил „прозрачность“ Китая во время борьбы с коронавирусом, несмотря на массу свидетельств того, что режим скрыл всю серьезность вспышки». «Этот обман стоил жизней», — заключила американка.

Как сообщала «Фраза», 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила а мире пандемию атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.