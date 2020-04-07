Коронавирус спровоцировал всплеск алкогольных отравлений в Иране

Коронавирус COVID-19 породил в Иране новую проблему – вспышку алкогольных отравлений. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что в Иране запрещен алкоголь, но при этом легально производится метиловый спирт.

Власти страны говорят, что, желая обезопаситься от болезни, иранцы начали «лечиться» контрафактным алкоголем и метанолом.

Всего от алкогольных отравлений уже погибли более шестисот людей, а пострадали три тысячи человек.

Как известно, из-за санкций стран Запада в Иране существует нехватка медикаментов и оборудования. Всего в стране коронавирусом заболели 60,5 тысяч человек, жертвами заразы стали 3 739 людей.

Как писала «Фраза», ученые наконец-то выяснили, спасает ли медицинская маска от коронавируса.

Ранее в США намекнули, что простое дистанцирование может не помочь в борьбе с коронавирусом.