Хитрого француза оштрафовали за выгул кошки во время карантина

Во Франции усилили карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», его нарушителям выписывают штрафы.

Как сообщают местные СМИ, в департаменте Гар произошел курьезный инцидент: тут в коммуне Гро-дю-Руа полиция с помощью дрона засекла нарушителя карантина – мужчина выгуливал на поводке кошку.

Копы отмечают: «Кошка не выглядела так, будто к этому привыкла».

При проверке хитреца оказалось, что у мужчины не было при себе обязательного формуляра для выхода из дома. Не имелось у него и документов на выгул домашнего животного.

В итоге бедолагу оштрафовали на 135 евро.

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