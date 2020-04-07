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Хитрого француза оштрафовали за выгул кошки во время карантина

Хитрого француза оштрафовали за выгул кошки во время карантина

Во Франции усилили карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», его нарушителям выписывают штрафы.

Как сообщают местные СМИ, в департаменте Гар произошел курьезный инцидент: тут в коммуне Гро-дю-Руа полиция с помощью дрона засекла нарушителя карантина – мужчина выгуливал на поводке кошку.

Копы отмечают: «Кошка не выглядела так, будто к этому привыкла».

При проверке хитреца оказалось, что у мужчины не было при себе обязательного формуляра для выхода из дома. Не имелось у него и документов на выгул домашнего животного.

В итоге бедолагу оштрафовали на 135 евро.

Как писала «Фраза», стало известно, почему Макрон не боится подхватить коронавирус.

Ранее Джонсон оказался в реанимации из-за коронавируса. Зеленский пообещал за него молиться.

Тэги: мир, карантин, Франция, кошка, курьезы, коронавирус, COVID-19

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