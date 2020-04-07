На Львовщине священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой о прекращении пандемии

На Львовщине священнослужители Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход со святынями. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, священники молились о прекращении пандемии.

Как сообщает пресс-служба епархии, священники проехали крестным ходом 14 населенных пунктов.

Объезд состоялся по маршруту: Дрогобыч — Лишня — Унятичи — Нагуевичи — Урож — Подмонастырок — Подбуж — Быстрица Горная — Ст.Кропивник — Н.Кропивник — Сходница — Борислав — Трускавец — Стебник — Дрогобыч.

Крестных ходом были провезенны святыни: частица Животворящего Креста Господня, частицы святых мощей: святителя Филарета Черниговского, святителя Феодосия Черниговского, преподобного Лаврентия Черниговского, великомученика Пантелимона, великомученицы Варвары, мученика Парфения Римского (Жовковского), преподобномученика Макария Каневского, преподобномученицы Рафаилы Чегиринской, преподобного Варсонофия Херсонского, преподобной Марии Египетской, праведной Анны.

Во время объезда читались акафисты и молитвы святым, а также возносилась особая молитва о прекращении пандемии.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Полтавщине монастырь УПЦ передал социальным работникам защитные маски.