В США намекнули, что простое дистанцирование может не помочь в борьбе с коронавирусом

Американские медики установили, что коронавирус теоретически способен передаваться по воздуху даже при нормальном дыхании и речи. Как выяснили журналисты «Фразы», это свидетельствует о пользе ношения масок здоровыми людьми.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на руководителя подразделения, отвечающего за инфекционные заболевания Национальных институтов здравоохранения США Энтони Фаучи, в ходе одного из исследований ученые установили, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться в воздухе в виде аэрозоля до трех часов. При этом авторы работы использовали небулайзер, чтобы создать целую взвесь из вирусов, и подчеркнули, что это не может произойти естественным путем.

Однако другие исследователи, из Китая, позже подтвердили, что патоген может попадать в воздух и оставаться там долгое время при использовании зараженных средств индивидуальной защиты.

В то же время пока точно не известно, может ли количество таких вирусных частиц, находящихся в воздухе, быть достаточным для инфицирования людей.

Отметим, что до сих пор считалось, что основным путем передачи коронавируса являются капельные выделения, которые люди выбрасывают при кашле или чихании. Таким образом, максимальное расстояние для активного распространения таких капель определялось как один метр. Однако, если допустить, что вирус содержится в воздухе, который человек выдыхает, то его распространение становится гораздо труднее остановить, что является аргументом в пользу ношения масок здоровыми людьми.

Как сообщала «Фраза», ранее ученые утверждали, что при комнатной температуре эндемические коронавирусы человека (HcoV) могут сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик до девяти дней. При этом неизвестно, может ли человек заразиться, дотрагиваясь до поверхности или объекта, на котором есть коронавирус, а затем, касаясь своего рта, носа или глаза".

Позже группа американских ученых пришла к выводу, что на большинстве поверхностей коронавирус сохраняет жизнеспособность до 72 часов, а специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США установили, что на некоторых поверхностях коронавирусная инфекция может существовать в течение 17 дней.

В то же время Всемирная организация здравоохранения утверждает, что коронавирус не способен передаваться через укус комара.

В свою очередь, вирусологи из Гонконга установили, что вирус сохраняет наибольшую стабильность при температуре около 4 градусов Цельсия.