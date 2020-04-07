В Венгрии произошло кровавое ДТП с украинцами

На 75-м километре автомобильной магистрали М3 возле Будапешта (Венгрия) произошло кровавое ДТП, в котором пострадали украинцы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в «Фейсбуке» во вторник, 7 апреля, сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

По его словам, в аварию попал автобус с эвакуированными гражданами Украины. В салоне находились восемь человек – два человека тяжело пострадали. Остальные пассажиры отделались легкими травмами.

Известно, что люди ехали к месту эвакуации в пункт пропуска «Тиса».

Как писала «Фраза», венгерский посол нелестно высказался об украинском языке.

Ранее в Венгрии разбился микроавтобус с украинцами ‒ есть жертвы.