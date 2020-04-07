Митрополит Антоний рассказал, на какие вопросы должен ответить каждый во время карантина

Тем ли вещам мы уделяли все свое время, на то ли тратили силы? В каком духовном состоянии мы находимся? Чем заполнено наше сердце, вдруг время пришло завершить земной путь? Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, управляющий делами Украиснкой Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) предложил верующим ответить на эти вопросы во время карантина.

Об этом он сказал в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Это главные вопросы для верующего. Именно на них мы должны сосредоточиться. Все остальное нужно оставить Богу. Мы должны во всем видеть Его благой Промысл», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что сейчас у верующих есть возможность услышать главную Благую весть.

«Сегодня храмы погрузились в тишину. В них нет прихожан. Только живые лики с икон смотрят прямо в душу, усиливая благоговейную тишину. Мир замер. Что происходит? Очередная милость Божия. Наконец-то у верующих появилась возможность услышать главную Благую весть, о которой Церковь говорит вот уже более двух тысяч лет, прорываясь сквозь множества преград, созданных человеком.

Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, казалось бы, совершенно фантастическую вещь о том, что Она должна зачать во чреве от Духа Святого и родить Сына — Иисуса, оставшись при этом Девой и по рождении. Но Дева Мария принимает волю Божию безоговорочно, ничуть не колеблясь в ней. Она говорит: „Се, Раба Господня: да будет Мне по слову твоему“ (Лк. 1:38)», — рассказал иерарх УПЦ.

Владыка Антоний призвал верующих задуматься и переосмыслить свою жизнь.

«Какая красота веры, высота доверия Богу! Какое мужество и чистота!

Мы забыли об этом чуде в царящей вокруг нас суете, а сокровенный смысл чудесного события по неразумию не осознали.

Возможно, для этого нас и погрузили в тишину, одиночество, чтобы мы задумались, переосмыслили свою жизнь, расставили в ней правильные акценты, определили, что важно, а что нет, чтобы честно ответили себе на вопрос: „А верю я на самом деле?“.

Господь ведет каждого из нас по Ему одному ведомому пути, и даже кажущееся зло превращается в благо для нас, если мы доверяем Богу. Наше вера в Бога и безоговорочное доверие Ему — единственный путь к спасению. Другого пути нет. Ищущие иные пути запутываются и отступают от Истины», — сказал он.

Митрополит Антоний советует, как быть в ситуации, когда храмы закрывают.

«Многие спросят, но как быть в ситуации, когда храмы закрывают, нужно действовать или смириться? Как здесь проявляется наше доверие Богу?

Каждый должен сделать на своем месте максимально все, что может, выдать свой максимум в этой ситуации, возможно, даже действовать на пределе человеческих сил. Остальное же нужно доверить Богу. Он один решит, как будет лучше.

Мы не знаем о Его конечном замысле. Наша вера — видеть в том, что мы своими человеческими силами не можем изменить, волю Божию», — отметил владыка.

Управделами УПЦ поздравил православных с праздником.

«Пусть Благовещение Пресвятой Богородицы станет главной вестью для нас, пусть все другие новости и информация померкнут на этом фоне и исчезнут из поля нашего внимания. Нужно жить вечным и настоящим. Земная жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на сиюминутное и ложное. Нам дан еще шанс изменить свою жизнь, изменившись самим. И кто знает, будет ли нам дан еще один шанс, если мы не воспользуемся предложенным.

Радости благовещенской, весны духовной, чистоты сердечной, веры незыблемой! С нами Бог!», — подытожил митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что наместник Киево-Печерской лавры находится на самоизоляции.