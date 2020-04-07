Предприимчивые украинцы массово сдают в аренду своих собак

Украинцы, владеющие собаками, предлагают взять в аренду своих домашних любимцев для прогулок на время карантина. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие объявления массово появились на одной популярной платформе онлайн-объявлений.

Это связано с постановлением Кабинета министров, в соответствии с которым с 6 апреля в Украине «запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом».

В большинстве предложений цена составляет 100 грн за выгул либо час.

Однако возможны варианты аренды на 2 или 3 часа, а также посуточно.

При этом на всю страницу нашлось лишь одно бесплатное объявление — от мини-приюта бездомных животных.

Как сообщала «Фраза», с 6 апреля 2020 года в Украине ужесточаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Кабинета министров № 255 от 2 апреля до 24 апреля в Украине будет действовать запрет на:

— пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

— перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

— пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения совершеннолетних;

— посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

— посещение спортивных и детских площадок;

— проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При себе теперь также необходимо иметь удостоверение личности.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн. А в отдельных случаях — вплоть до уголовной ответственности.