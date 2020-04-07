Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Предприимчивые украинцы массово сдают в аренду своих собак

Предприимчивые украинцы массово сдают в аренду своих собак

Украинцы, владеющие собаками, предлагают взять в аренду своих домашних любимцев для прогулок на время карантина. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие объявления массово появились на одной популярной платформе онлайн-объявлений.

Это связано с постановлением Кабинета министров, в соответствии с которым с 6 апреля в Украине «запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом».

В большинстве предложений цена составляет 100 грн за выгул либо час.

Однако возможны варианты аренды на 2 или 3 часа, а также посуточно.

При этом на всю страницу нашлось лишь одно бесплатное объявление — от мини-приюта бездомных животных.

Как сообщала «Фраза», с 6 апреля 2020 года в Украине ужесточаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Кабинета министров № 255 от 2 апреля до 24 апреля в Украине будет действовать запрет на:

— пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

— перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

— пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения совершеннолетних;

— посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

— посещение спортивных и детских площадок;

— проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При себе теперь также необходимо иметь удостоверение личности.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн. А в отдельных случаях — вплоть до уголовной ответственности.

Тэги: болезнь, здоровье, эпидемия, карантин, аренда, собака, объявление, курьезы, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

03.04.20 09:15

Осколки былой дружбы: славянский шлейф войны на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
07.04.20 08:21

Андрей Шевченко: сборная Украины или «Милан»?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Не только индексация: какие выплаты получат пенсионеры из-за коронавируса
06.04.20 15:36

Не только индексация: какие выплаты получат пенсионеры из-за коронавируса

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Андрей Шевченко: сборная Украины или «Милан»?
Андрей Шевченко: сборная Украины или «Милан»?
Андрей Шевченко: сборная Украины или «Милан»?
Андрей Шевченко: сборная Украины или «Милан»?
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Чернобыльской зоне уже несколько дней тушат пожар

В Чернобыльской зоне уже несколько дней тушат пожар
07.04.20 10:01
447
Последние новости
07.04.20 12:02

В Венгрии произошло кровавое ДТП с украинцами
07.04.20 11:45

В США намекнули, что простое дистанцирование может не помочь в борьбе с коронавирусом
07.04.20 11:31

На Львовщине священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой о прекращении пандемии
07.04.20 11:10

Синоптики поведали, какие сюрпризы готовит погода украинцам на ближайшие выходные
07.04.20 10:57

Митрополит Антоний рассказал, на какие вопросы должен ответить каждый во время карантина
07.04.20 10:46

Предприимчивые украинцы массово сдают в аренду своих собак
07.04.20 10:35

На Полтавщине монастырь УПЦ передал социальным работникам защитные маски
Фото и Видео
Жители Нью-Йорка продолжают массово умирать от коронавируса
Жители Нью-Йорка продолжают массово умирать от коронавируса
Жители Нью-Йорка продолжают массово умирать от коронавируса
Жители Нью-Йорка продолжают массово умирать от коронавируса
В Чернобыльской зоне уже несколько дней тушат пожар
В Чернобыльской зоне уже несколько дней тушат пожар
Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве
Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве
В Одессе православная молодежь накормила 650 нуждающихся
В Одессе православная молодежь накормила 650 нуждающихся
В Житомирской области несколько дней горит лес
В Житомирской области несколько дней горит лес
В Киеве православные волонтеры кормят бездомных
В Киеве православные волонтеры кормят бездомных
В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус
В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус
Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020
Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020
Пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне
Пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне
В Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии
В Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии
fraza.ua
Новости блогосферы
05.04.20 22:05

Власть стремится расчеловечить граждан Украины
31.03.20 10:56

В Украине начинается новый период — распад и расползание государства
29.03.20 12:49

Вылазьте из своих нор: коллапс страны убьет всех!
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.