На Полтавщине монастырь УПЦ передал социальным работникам защитные маски

В Полтавской области, 6 апреля, Богородицкий Горбаневский женский монастырь оказал благотворительную помощь Центру предоставления социальных услуг Щербановского сельского совета. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Полтавской епархии, силами волонтеров были переданы защитные маски для социальных работников, а также средства гигиены для малообеспеченных пожилых людей, старше 80 лет в селах Подол и Горбановка.

Отделом благотворительности и социального служения Полтавской епархии организован сбор продуктов питания длительного срока хранения и средств гигиены для дальнейшей адресной развозки уязвимым категориям населения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе православная молодежь накормила 650 нуждающихся.