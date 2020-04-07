Синоптики поведали, какие сюрпризы готовит погода украинцам на ближайшие выходные

Дожди, которые придут в Украину к концу этой рабочей недели, должны утихнуть на выходные, 11-12 апреля. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз погоды дали в Гидрометцентре.

Синоптики обещают, что в ближайший уик-энд по всей территории страны будет сухо и малооблачно.

Днем воздух прогреется до плюс 11-16, а ночью будет 2-8 тепла.

В Киеве должно быть без дождей: днем ожидается 11-13 тепла, а ночью плюс 2-4.

Как писала «Фраза», ближе к выходным погода преподнесет украинцам неприятный сюрприз.