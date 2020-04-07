В ВОЗ рассказали о глобальной проблеме, которая мешает бороться с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о проблеме, которая мешает эффективной борьбе с коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о тотальной нехватке медсестер.

В докладе говорится, что сейчас во всем мире в системе здравоохранения «задействованы почти 28 миллионов работников сестринских служб».

Отмечается, что данное число увеличилось на 4,7 миллиона человек с 2013 по 2016 год.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, дефицит медсестер во всем мире составляет 5,9 миллиона работников.

Подчеркивается, что «нехватка сотрудников сильнее всего ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии и не только».

Как писала «Фраза», ученые наконец-то выяснили, спасает ли медицинская маска от коронавируса.

Ранее американские медики назвали группы людей, которые тяжелее других переносят коронавирус.