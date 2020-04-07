Жить на Печерских холмах в условиях коронавируса оказалось не только престижно, но и опасно

Большинство киевлян, заразившихся коронавирусом, проживают в Печерском районе столицы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные о лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19, опубликованные городским головой Киева Виталием Кличко на его канале в Telegram.

В соответствии с картой, из 267 человек, заболевших коронавирусной болезнью, 46 проживают в Печерском районе. Там же отмечен наибольший прирост зараженных за последние сутки (+5).

Наименее поверженным заболеванию на данный момент оказался Святошинский район, где зафиксированы лишь 13 случаев заражения (+2 за сутки).

Отметим, что Печерский район считается самым престижным в Киеве. Здесь расположены все органы центральной власти Украины и самая дорогая недвижимость.

Как сообщала «Фраза», в Киеве растет количество смертей от коронавирусной болезни.