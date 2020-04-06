Автор книг о Гарри Поттере заявила о личной победе над коронавирусом

Популярная английская писательница Джоан Роулинг призналась, что переболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы побороть заразу ей потребовалось всего две недели.

Как написала Роулинг в своем Twitter, почувстовав симптомы заражения, она не стала обращалаться за помощью к врачам и сдавать тест на COVID-19, а приняла решение лечиться самостоятельно.

По словам писательницы, справиться с «китайской» заразой ей помогла специальная дыхательная техника.

В настоящее время автор серии романов о Гарри Поттере чувствует себя хорошо и болезнь больше никак не проявляется.

Как писала «Фраза», коронавирус добрался до премьер-министра Британии, администрации Путина и лидера Rammstein.

Ранее от коронавируса скончалась принцесса из династии Бурбонов.