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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 6 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 6 апреля 2020

По состоянию на 19-00 6 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 292 564. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 70 590 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 270 372 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 337 971 (смертей ‒ 9 654), Испании ‒ 135 032 (13 055), Италии ‒ 128 948 (15 887), Германии ‒ 101 186 (1 590), Франции ‒ 93 780 (8 093), Китае ‒ 82 665 (3 335), Иране ‒ 60 500 (3 739), Великобритании ‒ 48 451 (4 943), Турции ‒ 27 069 (574), Швейцарии ‒ 21 652 (734), Бельгии ‒ 20 814 (1 632), Нидерландах ‒ 18 917 (1 874), Канаде ‒ 15 940 (294), Австрии ‒ 12 206 (220), Португалии ‒ 11 730 (311), Бразилии ‒ 11 298 (489) и Южной Корее ‒ 10 284 (186).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 1 319 инфицированных. К сожалению, 38 из них скончались. При этом 28 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», американские медики назвали группы людей, которые тяжелее других переносят коронавирус.

Также сообщалось, что медики из Турции и США одновременно объявили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19.

Ранее выяснилось, что пандемия коронавируса породила новую неожиданную проблему.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, здоровье, эпидемия, мир, Италия, Франция, Испания, статистика, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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