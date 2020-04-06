Главные новости за 6 апреля 2020 года

Верховная Рада экстренно соберется в ближайшие дни: названы возможные даты. Верховная Рада вновь соберется на этой неделе. Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Парламентарий заявил, что возможные даты заседания — 8 и 9 апреля.

Стало известно, кто из депутатов заразился коронавирусом. И кто еще может заразиться. По состоянию на 6 апреля коронавирусом заразились 8 народных депутатов Украины. Об этом написал народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура. По его словам, больше всего заразившихся во фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь». При этом он дал понять, что еще 7 депутатов могли заразиться от внефракционной Анны Скороход.

Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020. Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по Украине. Цифры на утро понедельника, 6 апреля, представляет Минздрав. Всего заразу в нашей стране подхватили 1 319 человек, а ее жертвами уже стали 38 людей. За все время удалось вылечить 28 человек.

Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве. В Киеве задержали мужчину, который попытался добраться до закрытого для посещений из-за карантина Гидропарка. Об этом сообщил журналист Богдан Аминов. В частности, как сообщается, переплыв через один из проливов Днепра мужчина вышел на берег, где его ожидали около десятка полицейских.

Куда украинцам звонить во время карантина: номера всех «горячих» телефонов. Все вопросы, связанные с карантином из-за коронавируса COVID-19 украинцы могут задать в телефонном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Номера «горячих» линий будут действовать во всех областях страны.

С сегодняшнего дня ученики смогут «посещать» школу онлайн и по ТВ. Полное расписание. С сегодняшнего дня, начиная с 10 часов утра, в Украине начинает работу «Всеукраинская школа онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Украины. В частности, как сообщается, уроки по 11 предметам будут проходить в соответствии с расписанием ежедневно, с понедельника по пятницу, вплоть до конца карантина для учеников 5-11 классов. Их проведут 40 опытных педагогов по украинскому языку, украинской литературе, истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Украинцы в соцсетях высмеяли ужесточение карантина. Украинцы в соцсетях активно обсуждают усиление карантинных мер на фоне распространения коронавируса SARS-CoV2. Сеть заполонили фотожабы и высказывания преимущественно касающиеся запрета на посещение парков и лесов под угрозой крупных штрафов. При этом можно также найти юридические советы относительно того, как себя вести с представителями правоохранительных органов.

Цена медицинских масок на госзакупках в марте подскочила более чем вдесятеро. Средние цены на медицинские маски в Украине в марте 2020 года выросли более чем в десять раз. По данным портала Prozorro, всего государственные заказчики с 1 января по 28 марта закупили почти 2,5 млн медицинских масок на 25 млн грн. Если в начале года заказчики покупали маски в среднем по 0,68-1,5 грн за штуку, то в марте цены внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку.

Пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне. По состоянию на утро 6 апреля в чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение двух очагов пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, ликвидация очагов возгорания продолжается между с. Владимировка и с. Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га, а также вблизи с. Рагивка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

ДТП во Львовской области: погибли девятнадцатилетние полицейские. В воскресенье, 5 апреля, во Львовской области произошло смертельное ДТП. О трагедии сообщает местная полиция. Жертвами аварии стали два сотрудника правоохранительных органов — это капрал полиции Игорь Цюпка и младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции Юрий Савка.

Медики из Турции и США одновременно объявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. В Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавируса. Об этом заявил профессор медицинского факультета Университета Хаджеттепе из Анкары, специалист по детским инфекционным заболеваниям и имунизации Атеш Кара. По его словам, в результате введения вакцины микроиглами у подопытных животных был зафиксирован иммунный ответ в виде выработки антител. «Сейчас настало время проверить, сможет ли она защитить людей», — заключил медик.

В Нью-Йорке коронавирусом заражаются даже новорожденные младенцы, тигры и львы. В Зоопарке Бронкса в Нью-Йорке коронавирусом заразилась малайская четырехлетняя тигрица Надя. Животное инфицировал работник, который ухаживал за ней. Как сообщает местное Общество охраны дикой природы на своем официальном сайте, сухой кашель также зафиксирован у сестры Нади, тигрицы Азул, у двух амурских тигров и трех африканских львов. Однако тест на коронавирус им не делали в связи с необходимостью использования общего наркоза, что может быть потенциально опасным для животных.

Американские медики назвали группы людей, которые тяжелее других переносят коронавирус. Пациенты с хроническими заболеваниями и курильщики тяжелее болеют коронавирусным заболеванием COVID-19. Таковы результаты анализа историй болезни 7162 инфицированных пациентов, собранных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. В раскрытых документах содержалась информация о хронических болезнях и вредных привычках американских граждан. Так, из 647 человек с заболеваниями сердца более половины оказались в больнице, 132 человека (20,4%) из них были переведены в реанимацию.

Пандемия коронавируса породила новую неожиданную проблему. Пандемия коронавируса COVID-19 привела к весьма неожиданной глобальной проблеме. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, изоляция людей в четырех стенах вызвала небывалый рост числа случаев домашнего насилия. Он поведал, что сейчас на «самоизоляции» во всем мире находятся 2,6 миллиарда человек — это треть населения Земли.