Епископ УПЦ передал столичному роддому тысячу защитных масок

Киевскому городскому роддому № 2, 6 апреля, епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий передал тысячу защитных масок. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.
Как сообщает пресс-служба Киевской митрополии, в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, архиерей передал маски для нужд роддома, который расположен в пределах вверенного ему прихода в честь Покрова Божией Матери, на Приорке.
Защитные средства будут распределены среди персонала и пациентов медицинского учреждения.
Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве УПЦ передала медикам более 13 тыс тестов на коронавирус.