В Киеве УПЦ передала медикам более 13 тыс тестов на коронавирус

В Киеве сегодня Украинская Православная Церковь передала в Центр общественного здоровья 9 тыс тестов для выявления коронавируса, Киевскому лабораторному центру Министерства здравоохранения Украины — 3,5 тыс тестов, Главному городскому клиническому военному госпиталю — 500 тестов и Центру превентивной помощи — 300 тестов. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, глава админаппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви епископ Виктор (Коцаба) рассказал о роли Церкви в борьбе с пандемией коронавируса.

«Церковь всегда молится о своих верных чадах и о всех людях, которые нуждаются в молитве. Это главное задание Церкви. Но когда настают тяжелые времена, нужно предпринимать и действенное участие. Мы все прилагаем усилия для того, чтобы быть вместе со своим народом, с теми, кто нуждается в этой помощи сегодня.

С первого дня выявления коронавирусной инфекции в Украине все 53 епархии Украинской Православной Церкви присоединились к борьбе против распространения коронавирусной инфекции. Все, что в силах наших епархий, общин, монастырей — все делается для того, чтобы внести свой вклад. Действия наши несут социально-гуманитарную составляющюю, которая сегодня так нужна. Беда нас объединила для того, чтобы мы не разделяя друг друга ни на конфессии, ни по национальным признакам, ни по политическим взглядам, вместе боролись. Чтобы спокойное время пришло на нашу Родину. Всем желаем здоровья, будем молиться, и с надеждой на Бога делать все, что в наших силах для того, чтобы наш народ прошел эти испытания и Господь благословил всех нас здоровьем, своими милостями и щедротами», — сказал епископ Виктор.

Архиерей отметил значимость работы врачей в борьбе с пандемией коронавируса.

«Сегодня врачи на передовой. Это очень важно. Церковь молится особо о врачах. Нужно отдавать себя без остатка для того, чтобы сохранить большое количество жизней. Пусть Господь вам помогает! В свою очередь, и молитвами, и делами, мы будем стараться быть вместе, чтобы все это побороть», — подчеркнул иерарх УПЦ.

Заведующий отделением эпиднадзора над инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына поблагодарил Украинскую Православную Церковь за помощь.

«Сейчас, в ситуации, которая развивается с коронавирусной болезнью в Украине, очень важно вовремя тестировать людей. Мы видим, что каждый день имеем плюс 130-150 случаев и ожидаем пика болезни на середину апреля. От того как оперативно мы протестируем людей, будет зависеть то, насколько мы сможем реагировать и госпитализировать, чтобы минимизировать риски передачи болезни. Центр общественного здоровья получил 9 тысяч тестов. Мы надеемся, что эта помощь будет способствовать тому, что мы будем активно выявлять больных и противодействовать коронавирусной болезни», — сказал он.

Директор Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак также поблагодарил за помощь.

«Мы получили тесты для 3,5 тысяч людей. Это значительно улучшит ситуацию. Мы готовы работать круглосуточно, чтобы выявлять и останавливать эту болезнь», — сказал он.

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции (DialPlexQ :tm: 2019 nCoV), 10 аппаратов ИВЛ, а также средства защиты от коронавируса.

Министерство здравоохранения и Штаб по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского распределил оборудование, закупленное благотворительным фондом «Покров», по областям.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, 30 марта, передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определеных как опорные для приема больных коронавирусом.

В Черновцах, 25 марта, Митрополит Онуфрий передал детской больнице медицинское оборудование и защитные костюмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, как Церковь помогает бороться с коронавирусом и проводит богослужения.